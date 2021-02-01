Меркель обговорить з прем’єрами федеральних земель проблеми з вакцинацією

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер Німеччини Ангела Меркель найближчим часом зустрінеться з прем’єрами 16 федеральних земель. Вони обговорять подальші дії з вакцинаційною кампанією на тлі проблем з поставками вакцини проти COVID-19.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляється, декілька прем’єрів німецьких земель просять роз’яснень щодо того, на яку кількість доз COVID-вакцини можливо розраховувати та коли вони надійдуть. За отриманою інформацією вони хочуть скоригувати плани щодо щеплення населення.

Зазначається, що у зустрічі також візьмуть участь декілька федеральних міністрів, представники Єврокомісії та фармкомпаній.

Нагадаємо, у Німеччині першу дозу вакцини від коронавірусу отримали понад 1,6 млн осіб. Це відповідає приблизно 2% населення країни (всього їх близько 80 млн людей).

Також в Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.

Крім того, в країні не виключають закриття німецьких кордонів з сусідніми країнами. Таке рішення можуть прийняти, якщо найближчим часом не будуть діяти ефективніше в боротьбі з поширенням коронавірусу.