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Меркель обсудила с Путиным транзит газа через Украину и "Северный поток-2"

Автор: Лера Полищук

В среду, 21 июля, канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили газопровод "Северный поток-2" и транзит газа через Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Германии.

В ходе телефонного разговора также стороны обсудили реализацию минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины.

"Также обсуждались энергетические вопросы, такие как транзит газа через Украину и газопровод "Северный поток-2". Обсуждались также двусторонние вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что получило в свое распоряжение черновой вариант проекта соглашения Германии и США по "Северному потоку-2".

По данным издания, соглашение обяжет Германию использовать все доступные рычаги влияния, чтобы продлить на 10 лет соглашение между Украиной и Россией о транзите газа после его истечения в 2024 году.

Кроме того, соглашение предусматривает обязательство Германии применить национальные меры против России, если Москва применит газ как оружие против Украины.

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Владимир ПутинАнгела МеркельСеверный поток-2Нафтогаз Украины