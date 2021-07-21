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Меркель обговорила з Путіним транзит газу через Україну і "Північний потік-2"

Автор: Лера Полищук

У середу, 21 липня, канцлер Німеччини Ангела Меркель поговорила телефоном з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході бесіди лідери двох країн обговорили газопровід "Північний потік-2" і транзит газу через Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Німеччини.

В ході телефонної розмови також сторони обговорили реалізацію мінських угод з мирного врегулювання конфлікту на сході України.

"Також обговорювалися енергетичні питання, такі як транзит газу через Україну і газопровід "Північний потік-2". Обговорювалися також двосторонні питання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше агентство Bloomberg повідомило, що отримало у своє розпорядження чорновий варіант проекта угоди Німеччини та США щодо "Північного потоку-2".

За даними видання, угода зобов'яже Німеччину використовувати всі доступні важелі впливу, щоб продовжити на 10 років угоду між Україною і Росією про транзит газу після його закінчення у 2024 році.

Крім того, угода передбачає зобов'язання Німеччини застосувати національні заходи проти Росії, якщо Москва застосує газ як зброю проти України.

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Володимир ПутінАнгела МеркельПівнічний потік-2Нафтогаз України