Меркель назвала катастрофу "Боинга" в Иране трагическим случаем

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Канцлер ФРГ предлагает продолжить расследование

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала катастрофу украинского Боинга 737 в Иране "трагическим случаем". Об этом она заявила в Москве на совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции, передает CNN.

При этом Меркель отметила факт признания Ираном причин катастрофы. "Хорошо, что мы знаем, кто за это ответственен", - заявила она.

"Я считаю, что мы должны работать вместе со всеми вовлеченными странами, чтобы найти решения и провести всестороннюю экспертизу", - сказала Меркель.

Напомним, авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране произошла утром 8 января. Самолет, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, выполнял рейс из Тегерана в Киев. Среди погибших в результате крушения самолета 11 граждан Украины.

Отметим, генштаб вооруженных сил Ирана 11 января заявил, что украинский пассажирский самолет Boeing в Тегеране был случайно сбит в результате "человеческой ошибки".

В то же время Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления, в отношении которого расследуется гибель людей в результате авиакатастрофы самолета рейса PS752 в Иране. Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета.