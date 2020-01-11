Меркель назвала катастрофу "Боїнга" в Ірані трагічним випадком

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Канцлер ФРН пропонує продовжити розслідування

Канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала катастрофу українського Боїнга 737 в Ірані "трагічним випадком". Про це вона заявила в Москві на спільній з президентом РФ Володимиром Путіним прес-конференції, передає CNN.

При цьому Меркель зазначила факт визнання Іраном причин катастрофи. "Добре, що ми знаємо, хто за це відповідальний", - заявила вона.

"Я вважаю, що ми повинні працювати разом з усіма країнами-учасниками, щоб знайти рішення і провести всебічну експертизу", - сказала Меркель.

Нагадаємо, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана в Київ. Серед загиблих в результаті аварії літака 11 громадян України.

Зазначимо, генштаб збройних сил Ірану 11 січня заявив, що український пасажирський літак Boeing в Тегерані був випадково збитий в результаті "людської помилки".

У той же час Офіс генерального прокурора України змінив кваліфікацію злочину, щодо якої розслідується загибель людей в результаті авіакатастрофи літака рейсу PS752 в Ірані. Слідство триватиме за статтями Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність за умисне вбивство двох і більше людей і знищення літака.