Меркель в Москве обсудит с Путиным Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель отправляется 11 января 2020 года в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте федерального канцлера ФРГ.

Согласно сообщению, в повестке дня - текущие международные вопросы, в частности, ситуация в Сирии, Ливии, Ираке, Иране и Украине. Кроме того, будут обсуждены темы двусторонних отношений между Германией и Россией.

Во время визита в Москву Меркель будет сопровождать федеральный министр иностранных дел Хайко Маас.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора подтвердили настрой на дальнейшую поддержку газового проекта "Северный поток- 2" и отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита газа через территорию Украины.

Напомним, Украина и Германия договорились о сотрудничестве в расследовании авиакатастрофы украинского Боинга-373 в Иране. Как заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, немецкая сторона выразила поддержку в связи с авиакатастрофой в Иране.