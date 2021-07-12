Меркель: минские соглашения медленно выполняются, нужна реализация формулы Штайнмайера

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о медленном выполнении минских договоренностей. По ее словам, необходима реализация "формулы Штайнмайера".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского и Меркель.
"Нам не хватает прогресса в минских соглашениях. Украина на линии разграничения открыла много КПВВ. К сожалению, так не поступили сепаратисты в Луганской и Донецкой областях. С другой стороны, нам нужна имплементация так называемой формулы Штайнмайера", - сказала Меркель.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил о необходимости "ощутимого прогресса" в имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". При этом Россия должна использовать свое влияние для стабилизации "режима тишины".
Отметим, согласно договоренностям "нормандской четверки", формула должна быть внесена в украинское законодательство.