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Маас: нормандскому формату нужен прогресс по "формуле Штайнмайера"

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Берлин, Среда 09 июня 2021 17:40
Маас: нормандскому формату нужен прогресс по "формуле Штайнмайера" Фото: министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Нормандскому формату, в рамках которого обсуждается мирное урегулирование конфликта на Донбассе, нужен ощутимый прогресс в имплементации так называемой "формулы Штайнмайера". При этом Россия должна использовать свое влияние для стабилизации "режима тишины".

Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В частности, Маас оценил сдержанность поведения Украины на фоне стягивания российских войск в апреле.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации "формулы Штайнмайера", - заявил Маас.

По его словам, сторонам нужна политическая воля в таких важных вопросах как стабилизация "режима тишины".

"Для этого прежде всего Москва должны использовать свое влияние на Востоке Украине. Москва является стороной конфликта", - добавил министр.

Напомним, ранее вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что "формула Штайнмайера", которая регламентирует проведение выборов на оккупированном Донбассе и передачу контроля над территорией Украине, является фантастическим документом. В нем нет ни одной "зрады".

Согласно договоренностям "нормандской четверки", формула должна быть внесена в украинское законодательство.

Она заключается в том, что закон об особом порядке самоуправления в ОРДЛО вступает в силу в день местных выборов. На постоянной основе он будет действовать, если специальное бюро ОБСЕ подтвердит, что выборы прошли честно и демократично по международным стандартам. Ее в свое время предложил бывший министр иностранных дел и нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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