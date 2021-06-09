Маас: нормандскому формату нужен прогресс по "формуле Штайнмайера"

Нормандскому формату, в рамках которого обсуждается мирное урегулирование конфликта на Донбассе, нужен ощутимый прогресс в имплементации так называемой "формулы Штайнмайера" . При этом Россия должна использовать свое влияние для стабилизации "режима тишины".

Об этом на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

В частности, Маас оценил сдержанность поведения Украины на фоне стягивания российских войск в апреле.

"Конструктивный подход и рассудительность - это то, что нужно нам и в нормандском формате. Мы хотим иметь ощутимый прогресс в вопросах безопасности и гуманитарных темах, разведении войск, разминировании, обмена политическими и другими заключенными, но также, что касается имплементации "формулы Штайнмайера", - заявил Маас.

По его словам, сторонам нужна политическая воля в таких важных вопросах как стабилизация "режима тишины".

"Для этого прежде всего Москва должны использовать свое влияние на Востоке Украине. Москва является стороной конфликта", - добавил министр.