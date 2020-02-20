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Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі

Новини » В світі     20.02.2020 - 22:33
Меркель і Макрон закликали Путіна припинити атаки в Ідлібі
Ілюстративне фото (AFP)

Лідери держав обговорили ситуацію на півночі Сирії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали російського президента Володимира Путіна негайно припинити атаки в сирійському Ідлібі. Про це повідомляє Anadolu.

Повідомляється, що такі вимоги були висунуті під час телефонної розмови лідерів держав.

Також Меркель і Макрон заявили про готовність особистої зустрічі з Путіним і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб знайти політичне рішення конфлікту в регіоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки можуть направити до Туреччини зенітно-ракетний комплекс Patriot у зв'язку із ситуацією в сирійському Ідлібі.

Сьогодні турецькі військові почали нову військову операцію на півночі Сирії проти режиму чинного президента Башара Асада. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що попередні переговори з Росією щодо ситуації в Ідлібі не принесли результатів.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за даними ООН, починаючи з 1 грудня 2019 року сирійську провінцію Ідліб покинули близько 1 мільйона жителів. Сирійці масово покидають свої будинки через настання на провінцію сил режиму Асада.

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