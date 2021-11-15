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Меркель і Лукашенко обговорили міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС

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Берлін, Понеділок 15 листопада 2021 21:27
Меркель і Лукашенко обговорили міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила телефоном з Олександром Лукашенком ситуацію з мігрантами на кордоні ЄС і Білорусі. Однією з головних тем стало надання гуманітарної допомоги біженцям і нелегалам, які там перебувають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького канцлера.

"Канцлер Ангела Меркель сьогодні поговорила з Олександром Лукашенком телефоном", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході бесіди сторони обговорили складну ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі. Особливу увагу лідери приділили необхідності надання гуманітарної допомоги біженцям і мігрантам, які там перебувають.

Своєю чергою пресслужба Олександра Лукашенка повідомила, що телефонна розмова з Меркель тривала близько 50 хвилин. В ході бесіди обговорювався ряд проблем і перш за все ситуація з мігрантами на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою і Латвією.

Меркель і Лукашенко торкнулися шляхів і перспективи розв'язання міграційної проблеми для недопущення ескалації на кордоні. Також сторони домовилися підтримувати подальші контакти щодо цієї ситуації.

Нагадаємо, 15 листопада ситуація на кордоні з Польщею продовжує загострюватися - білоруські силовики не дають можливості нелегальним мігрантам повернутися до Білорусі.

Відзначити, мігранти на кордоні Білорусі та Польщі продовжують накопичуватися на КПП "Кузня", польські військові очікують нової спроби прориву нелегалів.

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Олександр Лукашенко Евросоюз Ангела Меркель Міграційна криза
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