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Меркель после критики отменила длинные выходные в Германии на Пасху

Автор: РБК-Украина

Локдаун в Германии не будет сопровождаться длинными выходными на Пасху. Соответствующее решение на фоне критики приняла немецкий канцлер Ангела Меркель.

Об этом она заявила на пресс-конференции, передает DW.

По ее словам, центральное правительство и федеральные земли договорились отменить решение о длинных пасхальных выходных с 1 до 5 апреля. В итоге Берлин ограничится призывом к гражданам оставаться на время праздников дома.

Она также отметила, что длинные выходные - ошибка.

"Это ошибка только моя", - подчеркнула Меркель и добавила, что два дополнительных праздничных дня могут повлечь за собой слишком большое число проблем и вопросов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии продлили жесткий карантин до 18 апреля. При этом планировалось, что с 1 по 5 апреля будут закрыты почти все магазины, а религиозные службы переведут в онлайн-режим. Но такое решение спровоцировало шквал критики со стороны бизнеса и общественности.

До этого предполагалось, что локдаун в Германии могут продлить на весь апрель.

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Новости Украины ГерманияПасхаАнгела МеркельЛокдаун
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