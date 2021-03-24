Меркель після критики скасувала довгі вихідні в Німеччині на Великдень

Локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень. Відповідне рішення на тлі критики прийняла німецький канцлер Ангела Меркель.
Про це вона заявила на прес-конференції, передає DW.
За її словами, центральний уряд і федеральні землі домовилися скасувати рішення про довгі великодні вихідні з 1 до 5 квітня. У підсумку Берлін обмежиться закликом до громадян залишатися на час свят вдома.
Вона також зазначила, що довгі вихідні - помилка.
"Це тільки моя помилка", - підкреслила Меркель і додала, що два додаткові святкові дні можуть спричинити за собою дуже велику кількість проблем і питань.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.
До цього передбачалося, що локдаун в Німеччині можуть продовжити на весь квітень.