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Меркель після критики скасувала довгі вихідні в Німеччині на Великдень

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Німеччині не буде супроводжуватися довгими вихідними на Великдень. Відповідне рішення на тлі критики прийняла німецький канцлер Ангела Меркель.

Про це вона заявила на прес-конференції, передає DW.

За її словами, центральний уряд і федеральні землі домовилися скасувати рішення про довгі великодні вихідні з 1 до 5 квітня. У підсумку Берлін обмежиться закликом до громадян залишатися на час свят вдома.

Вона також зазначила, що довгі вихідні - помилка.

"Це тільки моя помилка", - підкреслила Меркель і додала, що два додаткові святкові дні можуть спричинити за собою дуже велику кількість проблем і питань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині продовжили жорсткий карантин до 18 квітня. При цьому планувалося, що з 1 по 5 квітня будуть закриті майже всі магазини, а релігійні служби переведуть в онлайн-режим. Але таке рішення спровокувало шквал критики з боку бізнесу та громадськості.

До цього передбачалося, що локдаун в Німеччині можуть продовжити на весь квітень.

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Новини України ГерманияПасхаАнгела МеркельЛокдаун
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