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Меркель хочет продления локдауна в Германии на апрель

Новина українською → Берлин, Воскресенье 21 марта 2021 15:35
Меркель хочет продления локдауна в Германии на апрель Фото: Ангела Меркель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Канцлер Германии Ангела Меркель выступает за продление локдауна в стране. Локдаун могут продлить на весь апрель.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Издание получило в свое распоряжение копию проекта соглашения участников совещания канцлера и глав федеральных земель, которое должно состояться завтра, 22 марта. Однако в документе нет конкретной даты завершения действия локдауна.

Документ, который завтра будет представлен на совещании с главами земель, также не предусматривает никаких новых шагов по ослаблению карантина, что объясняется новой вспышкой коронавируса.

Вместе с тем документ предусматривает возможность проведения немцами отпусков, но на территории земель, где они обитают, и при условии минимизации контактов.

Напомним, локдаун в Германии был продлен до конца марта. В то же время власти страны ослабили ограничения.

Кроме того, в Германии заявили о третьей волне коронавируса. Такое заявление сделал глава немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.

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