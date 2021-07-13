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Меркель исключила обязательную вакцинацию. Но просит немцев прививаться от COVID

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Берлин, Вторник 13 июля 2021 13:59
Меркель исключила обязательную вакцинацию. Но просит немцев прививаться от COVID Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Канцлер Германии Ангела Меркель исключает введение обязательной вакцинации от COVID для отдельных групп населения. Но призывает население делать прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel.

По ее словам, коронавирус можно будет контролировать только при уровне вакцинации 85%.

"Некоторым вакцинация может показаться излишней или опасной. Поэтому я говорю всем, кто еще не уверен: вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вас любит, кто вам близок. И чем больше мы будем вакцинированы, тем свободнее мы будем жить", - отметила Меркель.

Что касается обязательной вакцинации отдельных групп, канцлер подчеркнула, что Германия не намерена идти по пути Франции.

"Я думаю, будет намного больше тех, кто будет вакцинирован. Среди населения есть большая готовность к вакцинации", - добавила Меркель.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил обязательную вакцинацию от COVID-19 для медиков и всех работающих в больницах. С 15 сентября в больницах будут проводиться проверки и вводиться санкции.

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Германия Ангела Меркель Вакцинация
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