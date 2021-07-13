Меркель исключила обязательную вакцинацию. Но просит немцев прививаться от COVID

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesspiegel .

По ее словам, коронавирус можно будет контролировать только при уровне вакцинации 85%.

"Некоторым вакцинация может показаться излишней или опасной. Поэтому я говорю всем, кто еще не уверен: вакцинация защищает не только вас, но и тех, кто вас любит, кто вам близок. И чем больше мы будем вакцинированы, тем свободнее мы будем жить", - отметила Меркель.

Что касается обязательной вакцинации отдельных групп, канцлер подчеркнула, что Германия не намерена идти по пути Франции.

"Я думаю, будет намного больше тех, кто будет вакцинирован. Среди населения есть большая готовность к вакцинации", - добавила Меркель.