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Франция вводит обязательную вакцинацию. Макрон рассказал для кого

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Париж, Понедельник 12 июля 2021 21:31
Франция вводит обязательную вакцинацию. Макрон рассказал для кого Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий населения. Прививку обязательно придется делать тем, кто контактирует с уязвимыми слоями населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Вакцинация будет обязательной для всех, кто будет контактировать с уязвимыми людьми", - заявил Макрон, добавив, что с 15 сентября будут введены меры контроля и санкции.

Как объяснил Макрон, это нужно для того, чтобы увеличить количество вакцинированных на фоне приближения новой волны коронавируса.

"Если вакцинация французов не вырастет в достаточной степени, то необходимо будет поставить вопрос об обязательной вакцинации всего населения", - предупредил он.

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Франция Вакцинация Коронавирус
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