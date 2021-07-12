Франция вводит обязательную вакцинацию. Макрон рассказал для кого

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении обязательной вакцинации от коронавируса для определенных категорий населения. Прививку обязательно придется делать тем, кто контактирует с уязвимыми слоями населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

"Вакцинация будет обязательной для всех, кто будет контактировать с уязвимыми людьми", - заявил Макрон, добавив, что с 15 сентября будут введены меры контроля и санкции.

Как объяснил Макрон, это нужно для того, чтобы увеличить количество вакцинированных на фоне приближения новой волны коронавируса.

"Если вакцинация французов не вырастет в достаточной степени, то необходимо будет поставить вопрос об обязательной вакцинации всего населения", - предупредил он.