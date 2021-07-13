Меркель виключила обов'язкову вакцинацію. Але просить німців щепитися від COVID
Канцлер Німеччини Ангела Меркель виключає введення обов'язкової вакцинації від COVID для окремих груп населення. Але закликає населення робити щеплення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.
За її словами, коронавірус можна буде контролювати тільки при рівні вакцинації 85%.
"Деяким вакцинація може здатися зайвою або небезпечною. Тому я кажу всім, хто ще не впевнений: вакцинація захищає не тільки вас, але і тих, хто вас любить, хто вам близький. І чим більше ми будемо вакциновані, тим вільніше ми будемо жити", - зазначила Меркель.
Що стосується обов'язкової вакцинації окремих груп, канцлер підкреслила, що Німеччина не має наміру йти шляхом Франції.
"Я думаю, буде набагато більше тих, хто буде вакцинований. Серед населення є велика готовність до вакцинації", - додала Меркель.
Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків і всіх працюючих в лікарнях. З 15 вересня в лікарнях будуть проводитися перевірки і вводитися санкції.