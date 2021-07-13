ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Меркель виключила обов'язкову вакцинацію. Але просить німців щепитися від COVID

Новость на русском →
Берлін, Вівторок 13 липня 2021 13:59
Меркель виключила обов'язкову вакцинацію. Але просить німців щепитися від COVID Фото: канцлер Німеччини Ангела Меркель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель виключає введення обов'язкової вакцинації від COVID для окремих груп населення. Але закликає населення робити щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

За її словами, коронавірус можна буде контролювати тільки при рівні вакцинації 85%.

"Деяким вакцинація може здатися зайвою або небезпечною. Тому я кажу всім, хто ще не впевнений: вакцинація захищає не тільки вас, але і тих, хто вас любить, хто вам близький. І чим більше ми будемо вакциновані, тим вільніше ми будемо жити", - зазначила Меркель.

Що стосується обов'язкової вакцинації окремих груп, канцлер підкреслила, що Німеччина не має наміру йти шляхом Франції.

"Я думаю, буде набагато більше тих, хто буде вакцинований. Серед населення є велика готовність до вакцинації", - додала Меркель.

Нагадаємо, напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив обов'язкову вакцинацію від COVID-19 для медиків і всіх працюючих в лікарнях. З 15 вересня в лікарнях будуть проводитися перевірки і вводитися санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Ангела Меркель Вакцинація
NEWS
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
Зеленський закликав Німеччину і Францію натиснути на Росію, щоб завершити війну на Донбасі
DAILY
Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Пан Секретар. Яку роль Олексій Данілов грає у команді президента