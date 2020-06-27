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Меркель хочет диалога с Россией, несмотря на ее кампании по дестабилизации

Новости » Политика     27.06.2020 - 18:26
Меркель хочет диалога с Россией, несмотря на ее кампании по дестабилизации
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель заявила о веских причинах продолжать диалог с РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости продолжения диалога с Россией. По ее словам конструктивный диалог необходимо поддерживать, несмотря на российские кампании по дестабилизации.

Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

Немецкий канцлер признала, что дестабилизация и гибридная война является обычным поведением России, напомнив убийство чеченца Зелимхана Хангошвили российскими спецслужбами в Берлине.

При этом Меркель считает, что есть веские причины для продолжения конструктивного диалога с Москвой.

"В таких странах, как Сирия и Ливия, которые лежат в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое. Поэтому я буду и дальше стремиться к сотрудничеству", - подчеркнула она.

Напомним, министр обороны Германии считает Россию серьезным вызовом для Европейского союза и НАТО.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о продолжении "диалога доверия" с Путиным и анонсировал визит в Россию.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Российская ФедерацияАнгела Меркель
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