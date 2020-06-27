Меркель хоче діалогу з Росією, попри її кампанії з дестабілізації

Меркель заявила про вагомі причини продовжувати діалог з РФ
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про необхідність продовження діалогу з Росією. За її словами конструктивний діалог необхідно підтримувати, попри російські кампанії з дестабілізації.
Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.
Німецький канцлер визнала, що дестабілізація та гібридна війна є звичною поведінкою Росії, нагадавши вбивство чеченця Зелімхана Хангошвілі російськими спецслужбами у Берліні.
При цьому Меркель вважає, що є вагомі причини для продовження конструктивного діалогу з Москвою.
"У таких країнах, як Сирія і Лівія, які лежать в безпосередній близькості від Європи, стратегічний вплив Росії великий. Тому я буду й далі прагнути до співпраці", - наголосила вона.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини вважає Росію серйозним викликом для Європейського союзу та НАТО.
Крім того, президент Франції Еммануель Макрон заявив про продовження "діалогу довіри" з Путіним та анонсував візит до Росії.
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Автор: Дмитро Левицький