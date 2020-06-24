Поведение РФ является огромным вызовом для Европы и НАТО, - Германия

Фото: Аннегрет Крамп-Карренбауэр (facebook.com Annegret KrampKarrenbauer)

Россия регулярно нарушает международные правила и договоры

Агрессивные действия России являются серьезным вызовом для Европейского союза и Североатлантического альянса. Это вынуждает НАТО выработать общее понимание угрозы, исходящей от РФ.

Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время видеоконференции, организованной аналитическим центром Atlantic Council.

Она напомнила, что Россия регулярно нарушает международные правила и договоры, особенно по отношению к соседним странам.

"Есть большая разница - если вы немец и живете в Германии, и вы в хорошей ситуации, окружены друзьями, или вы страна, которая имеет общую границу с Россией, или вы страны, подобные североевропейским, балтийским, восточноевропейским, которые на ежедневной основе видят нарушения со стороны России", - заявила министр.

Крамп-Карренбауэр отметила, что РФ постоянно нарушает воздушное пространство суверенных государств в территориальных водах, инициирует хакерские и дезинформационные атаки и кампании, как в случае со взломом компьютера канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Вопрос того, как мы воспринимаем Россию, как мы оцениваем поведение России - это решающий вопрос. Это огромный вызов в Европе и в НАТО. Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России. Поэтому концепция сдерживания столь актуальна", - резюмировала министр.

Напомним, ранее Германия заявила о наличии доказательств причастности России к хакерской атаке на Бундестаг в 2015 году.

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что против России могут быть введены новые санкции.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко