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Макрон после разговора с Путиным решил посетить Россию

Новости » Политика     27.06.2020 - 16:46
Макрон после разговора с Путиным решил посетить Россию
Фото: разговор Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным (twitter.com/EmmanuelMacron)

Визит французского президента состоится скоро

Президент Франции Эммануэль Макрон решил осуществить визит в Российскую Федерацию. Визит был анонсирован после разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом Макрон написал на своей странице в Twitter.

Французский лидер также заявил о продолжении "диалога доверия" с Путиным.

"Диалог доверия, начатый с президентом Путиным в Брегансоне, продолжается. Безопасность в Европе, региональные конфликты, климат, включая таяние вечной мерзлоты в Арктике. Мы двигаемся вперед, и я скоро поеду в Россию", - сообщил он.

Макрон после разговора с Путиным решил посетить Россию

Отметим, 26 июня Макрон и Путин провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов. В частности, разговор президентов касался решения конфликта на Донбассе путем выполнения минских договоренностей и решений "нормандской четверки".

Кроме того, в МИД Украины ожидали, что разговор Макрона с Путиным будет касаться достижения положительных сдвигов в минском процессе.

Войну на Донбассе Макрон и Путин также обсуждали во время телефонного разговора в апреле 2020 года.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерациявизитЭммануэль Макрон
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