Возвращение России в G8 зависит от ситуации в Украине, - Reuters

Фото: флаги стран "большой семерки" (army.mil)

Возвращение возможно в случае урегулирования конфликта на Донбассе

Возвращение России в G8 зависит от прогресса в мирных переговорах относительно ситуации в Украине. Об этом агентству Reuters рассказал французский дипломатический источник, передает РБК-Украина.

Источник утверждает, что возвращение России в формат "большой восьмерки" будет зависеть от будущих переговоров по вопросам урегулирования войны на Донбассе. Также он сослался на комментарий президента Владимира Зеленского по этому поводу.

"Мы приняли к сведению, что американцы хотят вернуть их (Россию, - ред.) в следующем году. Украина жизненно важна. Существует контекст, который может быть благоприятен для некоторого прогресса", - прокомментировал ситуацию президент Украины.

Напомним, Россию исключили из G8 в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии Европейский союз ввел санкции против РФ после того, как стало известно, что Москва поддерживает боевиков на Донбассе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп считает целесообразным позволить России вернуться в группу стран G7. Он заявил, что США в свое время настояли на исключении РФ из "большой восьмерки", потому что Путин переиграл Обаму.

Также сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Дональд Трамп договорились пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году. Выступая вместе с российским президентом Владимиром Путиным в понедельник, Макрон повторил эту позицию.

В "большую семерку" на данный момента входят США, Германия, Япония, Франция, Великобритания, Италия и Канада. Лидеры этих стран должны встретиться в ближайшие выходные во французском городе Биарриц.

Также отметим, в этом году Франция будет председательствовать в этой группе, а в 2020 году передаст председательство Америке.

Подчеркивается, что французские чиновники надеются, что саммит в рамках Нормандского формата между Россией, Украиной, Францией и Германией проведут до конца года. В последний раз они встречались в октябре 2016 года.