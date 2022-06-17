Меркель допускає зв'язок між відставкою та рішенням Путіна напасти на Україну
Колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель допускає, що її відставка могла вплинути на рішення президента Росії Володимира Путіна почати повномасштабну війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для RND.
За її словами, вона минулого року намагалася обговорити з Путіним новий порядок європейської безпеки.
"З одного боку, Путін більше не був готовий до саміту в нормандському форматі. З іншого боку, мені не вдалося створити додатковий європейсько-російський дискусійний формат про європейський порядок безпеки поряд з нормандським форматом", - зазначила Меркель.
При цьому вона не виключила, що з часом могла б виступити посередником у конфлікті, але "в даний час це питання не ставиться". Також вона відповіла на питання, чи чекав Путін її відставки, щоб напасти на Україну.
"Можливо, мій відхід вплинув, як і вибори у Франції, і виведення військ з Афганістану, і застій у виконанні мінських угод", - підкреслила Меркель.
Вона також визнала власне безсилля в кінці свого терміну.
"Було ясно, що я не буду довго перебувати при владі, і тому я просто повинна заявити, що різні спроби в минулому році не мали ніякої дії", - додала Меркель.
Нагадаємо, раніше Меркель заявила, що дізналася про підготовку Росії до вторгнення в жовтні 2021 року.
У червні вона дала перше інтерв'ю після початку повномасштабної війни, в якому згадала Путіна і Україну.
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