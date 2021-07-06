Меркель анонсировала, что шесть балканских стран в будущем станут членами ЕС

"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западнобалканских стран в ЕС, - ред.) отвечает исконным интересам Европейского союза", - подчеркнула Меркель по итогам конференции на тему Западных Балкан.

Агентство Reuters пишет, что, судя по всему, этими словами немецкий лидер намекала на усиление влияния в регионе России и Китая.

Комментируя позиции отдельных стран-членов ЕС относительно перспектив вступления западнобалканских государств в Евросоюз, канцлер ФРГ подчеркнула, что президент Франции Эмманюэль Макрон "совершенно четко" высказался за этот шаг.

При этом Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно. В Германии также в отдельных случаях предъявляются очень высокие требования к западнобалканским государствам, подытожила канцлер ФРГ.