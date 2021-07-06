Меркель анонсувала, що шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС

"Стимулювання цього процесу (підготовки вступу західнобалканських країн до ЄС, - ред.) відповідає споконвічним інтересам Європейського союзу", - підкреслила Меркель за підсумками конференції на тему Західних Балкан.

Агентство Reuters пише, що, судячи з усього, цими словами німецький лідер натякала на посилення впливу в регіоні Росії і Китаю.

Коментуючи позиції окремих країн-членів ЄС щодо перспектив вступу західнобалканських держав до Євросоюзу, канцлер ФРН підкреслила, що президент Франції Емманюель Макрон "абсолютно чітко" висловився за цей крок.

При цьому Болгарія та Нідерланди ставляться до подібного рішення більш стримано. У Німеччині також в окремих випадках пред'являються дуже високі вимоги до західнобалканських держав, підсумувала канцлер ФРН.