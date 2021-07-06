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Эксперт допустил, что после выборов Германия может сблизиться с РФ

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Вторник 06 июля 2021 10:01
Эксперт допустил, что после выборов Германия может сблизиться с РФ Фото: кандидат в канцлеры Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Милан Лелич

После выборов канцлера в Германии может измениться отношения с Россией. Сближение Берлина с Москвой более всего вероятно в случае победы Олафа Шольца.

Такое мнение выразил эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса в комментарии РБК-Украина.

Он считает, что в целом ждать радикальных изменений политики Берлина по отношению к Украине после выборов не приходится. Хотя, безусловно, многое зависит от того, кто станет следующим канцлером.

"Если будет Лашет, то все останется, как есть, его взгляды полностью совпадают с позицией Меркель. Если будет Шольц, то можно ожидать наоборот большего сближения с РФ, потому что у СДПГ более мягкая позиция по "СП-2", они более бизнес-ориентированы, считают, что надо как-то торговать и сотрудничать с Россией", – сказал Куса.

Более подробно о том, как идет предвыборная борьба перед сентябрьскими выборами, в материале РБК-Украина "После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине".

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После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине