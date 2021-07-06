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Меркель анонсировала, что шесть балканских стран в будущем станут членами ЕС

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Германия, Вторник 06 июля 2021 13:30
Меркель анонсировала, что шесть балканских стран в будущем станут членами ЕС Фото: канцлер Германии Ангела Меркель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала, что шесть западнобалканских государств в будущем станут членами Евросоюза. По ее словам, это произойдет "в силу геополитических причин".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Стимулирование этого процесса (подготовки вступления западнобалканских стран в ЕС, - ред.) отвечает исконным интересам Европейского союза", - подчеркнула Меркель по итогам конференции на тему Западных Балкан.

Агентство Reuters пишет, что, судя по всему, этими словами немецкий лидер намекала на усиление влияния в регионе России и Китая.

Комментируя позиции отдельных стран-членов ЕС относительно перспектив вступления западнобалканских государств в Евросоюз, канцлер ФРГ подчеркнула, что президент Франции Эмманюэль Макрон "совершенно четко" высказался за этот шаг.

При этом Болгария и Нидерланды относятся к подобному решению более сдержанно. В Германии также в отдельных случаях предъявляются очень высокие требования к западнобалканским государствам, подытожила канцлер ФРГ.

Напомним, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса заявил, что после выборов канцлера у Германии могут измениться отношения с Россией. Сближение Берлина с Москвой более всего вероятно в случае победы Олафа Шольца, полагает эксперт.

Более подробно о том, как идет предвыборная борьба перед сентябрьскими выборами, читайте в материале РБК-Украина "После Меркель. Кто станет следующим канцлером Германии и чего ждать Украине".

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