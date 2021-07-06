Меркель анонсувала, що шість балканських країн у майбутньому стануть членами ЄС
Канцлер Німеччини Ангела Меркель анонсувала, що шість західнобалканських держав у майбутньому стануть членами Євросоюзу. За її словами, це станеться "в силу геополітичних причин".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Стимулювання цього процесу (підготовки вступу західнобалканських країн до ЄС, - ред.) відповідає споконвічним інтересам Європейського союзу", - підкреслила Меркель за підсумками конференції на тему Західних Балкан.
Агентство Reuters пише, що, судячи з усього, цими словами німецький лідер натякала на посилення впливу в регіоні Росії і Китаю.
Коментуючи позиції окремих країн-членів ЄС щодо перспектив вступу західнобалканських держав до Євросоюзу, канцлер ФРН підкреслила, що президент Франції Емманюель Макрон "абсолютно чітко" висловився за цей крок.
При цьому Болгарія та Нідерланди ставляться до подібного рішення більш стримано. У Німеччині також в окремих випадках пред'являються дуже високі вимоги до західнобалканських держав, підсумувала канцлер ФРН.
Нагадаємо, експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілля Куса заявив, що після виборів канцлера у Німеччині можуть змінитися відносини з Росією. Зближення Берліна з Москвою найбільше ймовірне в разі перемоги Олафа Шольца, вважає експерт.
Більш докладно про те, як йде передвиборна боротьба перед вересневими виборами, читайте в матеріалі РБК-Україна "Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні".