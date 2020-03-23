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В мэрии Ивано-Франковска рассказали подробности о трех зараженных коронавирусом

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 11:32
В мэрии Ивано-Франковска рассказали подробности о трех зараженных коронавирусом
Иллюстративное фото (УНИАН)

По словам мэра, зараженные - это контактные лица женщины, умершей от коронавируса

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив рассказал подробности о трех случаях заражения коронавирусом в городе. Мэр опубликовал соответствующее видеообращение в своем Facebook.

По его словам, все три зараженные в удовлетворительном состоянии.

Оперативно про карантин (23.03.2020/9:00)

Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 22 березня 2020 р.

"У нас есть три случая, они являются жителями Ивано-Франковска. Это контактные лица той женщины, которая умерла. Предыдущий экспресс-тест у мужчины не дал подтверждения коронавируса. Только лабораторное исследование дало подтверждение того, что он является носителем коронавируса. Эти три человека в удовлетворительном состоянии. Мужчина в легкой форме, другие два человека - средней тяжести. В целом в Ивано-Франковской области нет тяжелых больных", - заверил Марцинкив.

Напомним, Кабинет министров во время заседания 20 марта принял решение об объявлении чрезвычайной ситуации в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях из-за вспышки коронавируса. Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что решение о введении режима чрезвычайной ситуации в этих областях было принято региональными комиссиями. В правительстве не планировали вводить дополнительные ограничения в областях.

Как писало РБК-Украина, Минздрав сообщил о подтверждении первых случаев коронавируса в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. При этом случай заражения в Ивано-Франковской области оказался летальным.

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