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У мерії Івано-Франківська розповіли подробиці про трьох заражених коронавірусом

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 11:32
У мерії Івано-Франківська розповіли подробиці про трьох заражених коронавірусом
Ілюстративне фото (УНІАН)

За словами мера, заражені - це контактні особи жінки, яка померла від коронавірусу

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів подробиці про три випадки зараження коронавірусом у місті. Міський голова опублікував відповідне відеозвернення у своєму Facebook.

За його словами, усі три заражені у задовільному стані.

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Опубліковано Русланом Марцінковим Неділя, 22 березня 2020 р.

"Ми маємо три випадки, вони є жителями Івано-Франківська. Це контактні особи тої жінки, яка померла. Попередній експрес-тест у чоловіка не дав підтвердження коронавірусу. Тільки лабораторне дослідження дали підтвердження того, що він є носієм коронавірусу. Ці три особи в задовільному стані. Чоловік у легкій формі, інші дві особи - середньої тяжкості. Загалом в Івано-Франківській області немає тяжких хворих", - запевнив Марцінків.

Нагадаємо, Кабінет міністрів під час засідання 20 березня прийняв рішення про оголошення надзвичайної ситуації у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях через спалах коронавірусу. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що рішення про введення режиму надзвичайної ситуації у цих областях було прийнято регіональними комісіями. В уряді не планували вводити додаткові обмеження в областях.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я повідомило про підтвердження перших випадків коронавірусу в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. При цьому випадок зараження в Івано-Франківській області виявився летальним.

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