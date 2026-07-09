У мережу злили дані 20 тисяч співробітників "Алабуги", де збирають "Шахеди"

Яка інформація потрапила у відкритий доступ?

OSINT-дослідники створили окрему сторінку для кожного співробітника підприємства в "Алабузі". Усі досьє виклали у відкритий доступ.

Тепер у мережі можна знайти наступні персональні дані російських виробників дронів:

фотографії, повні імена та дати народження;

посади, структурні підрозділи, телефонні номери та електронні пошти;

домашні адреси, ІПН, страхові номери та паспортні дані;

посилання на особисті профілі у соціальних мережах.

Автори проекту наголошують на тому, що публікація бази необхідна, щоб задокументувати всіх осіб, причетних до забезпечення роботи цього військового підприємства.

Саме цей завод виробляє ударні БПЛА типу "Шахед", якими російська армія регулярно атакує українські міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

База даних співробітників "Алабуги" доступна за посиланням .

"Алабуга"

"Алабуга" - найбільша у Росії особлива економічна зона промислово-виробничого типу. Під час повномасштабної війни вона перетворилася на основний центр збирання російських ударних дронів "Шахед".