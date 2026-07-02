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Росія розширює головний завод з виробництва "Шахедів" (супутникові знімки)

19:46 02.07.2026 Чт
2 хв
Що побачили дослідники на нових супутникових фото з "Алабуги"?
aimg Олена Бджола
Росія розширює головний завод з виробництва "Шахедів" (супутникові знімки) Фото: особлива економічна зона "Алабуга" (wikipedia.org)
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Майданчики з виробництва "Шахедів" у російській "Алабузі" будуються масштабними темпами. Є нові фотодокази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Dnipro-Osint".

Росія будує нові майданчики "Шахедів" в Алабузі

Осінтери проаналізували супутникові знімки об’єкта та зафіксували початок масштабних будівельних робіт.

На території особливої економічної зони "Алабуга" будівництво розгорнули на південній ділянці зони. Тут площа забудови охоплює близько 340 га.

Варто зазначити, що нові виробничі цехи для виробництва "Шахедів" почали зводити у травні 2026 року.

Росія розширює головний завод з виробництва &quot;Шахедів&quot; (супутникові знімки)

Фото: супутникові знімки "Алабуги" (t.me/DniproOfficial)

Що відомо про "Алабугу"

"Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. Під час повномасштабної війни проти України вона стала головним виробничим майданчиком РФ для збирання ударних безпілотників типу "Шахед"/ "Герань".

Об’єкт розташований на відстані близько 1200 км від кордону України поблизу міста Єлабуга в Татарстані.

Нагадаємо, у Татарстані наприкінці листопада 2025 року спалахнула велика пожежа на території особливої економічної зони "Алабуга". Площа загоряння досягла близько 1000 квадратних метрів.

Україна оголосила підозру гендиректору російської "Алабуги". Встановлено, що під керівництвом Тимура Шагівалєєва виготовлено понад 13 тисяч "Шахедів".

Україна вимагає від YouTube заблокувати рекламу "Алабуги". Відомо, що тут залучають підлітків до виготовлення ударних дронів.

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