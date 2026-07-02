Росія розширює головний завод з виробництва "Шахедів" (супутникові знімки)

Майданчики з виробництва "Шахедів" у російській "Алабузі" будуються масштабними темпами. Є нові фотодокази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Dnipro-Osint".

Росія будує нові майданчики "Шахедів" в Алабузі

Осінтери проаналізували супутникові знімки об’єкта та зафіксували початок масштабних будівельних робіт.

На території особливої економічної зони "Алабуга" будівництво розгорнули на південній ділянці зони. Тут площа забудови охоплює близько 340 га.

Варто зазначити, що нові виробничі цехи для виробництва "Шахедів" почали зводити у травні 2026 року.

Фото: супутникові знімки "Алабуги" (t.me/DniproOfficial)

Що відомо про "Алабугу"

"Алабуга" є найбільшою особливою економічною зоною промислово-виробничого типу в Росії. Під час повномасштабної війни проти України вона стала головним виробничим майданчиком РФ для збирання ударних безпілотників типу "Шахед"/ "Герань".

Об’єкт розташований на відстані близько 1200 км від кордону України поблизу міста Єлабуга в Татарстані.