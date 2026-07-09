В сеть слили данные 20 тысяч сотрудников "Алабуги", где собирают "Шахеды"

Исследователи обнародовали масштабную базу данных с профилями около 20 тысяч работников российского завода в "Алабуге", где производят ударные беспилотники "Шахед".
Как передает РБК-Украина, об этом в Telegram-канале сообщил военный Виктор Андрусив.
OSINT-исследователи создали отдельную страницу для каждого сотрудника предприятия в "Алабуге". Все досье выложили в открытый доступ.
Теперь в сети можно найти следующие персональные данные российских производителей дронов:
Авторы проекта подчеркивают, что публикация базы необходима, чтобы задокументировать всех лиц, причастных к обеспечению работы этого военного предприятия.
Именно этот завод производит ударные БПЛА типа "Шахед", которыми российская армия регулярно атакует украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.
База данных сотрудников "Алабуги" доступна по ссылке.
"Алабуга" - крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Во время полномасштабной войны она превратилась в основной центр сборки российских ударных дронов "Шахед".
К слову, только недавно OSINT-исследователи заметили, что Россия активно расширяет главный завод по производству "Шахедов" в "Алабуге".
В частности, на спутниковых снимках зафиксировали строительство новых производственных цехов.