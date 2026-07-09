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В сеть слили данные 20 тысяч сотрудников "Алабуги", где собирают "Шахеды"

19:37 09.07.2026 Чт
2 мин
Какие именно данные сотрудников "Алабуги" были рассекречены?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: данные россиян, которые собирают "Шахеды", появились в открытом доступе (defence-ua.com)

Исследователи обнародовали масштабную базу данных с профилями около 20 тысяч работников российского завода в "Алабуге", где производят ударные беспилотники "Шахед".

Как передает РБК-Украина, об этом в Telegram-канале сообщил военный Виктор Андрусив.

Какая информация попала в открытый доступ?

OSINT-исследователи создали отдельную страницу для каждого сотрудника предприятия в "Алабуге". Все досье выложили в открытый доступ.

Теперь в сети можно найти следующие персональные данные российских производителей дронов:

  • фотографии, полные имена и даты рождения;
  • должности, структурные подразделения, телефонные номера и электронные почты;
  • домашние адреса, ИНН, страховые номера и паспортные данные;
  • ссылки на личные профили в социальных сетях.

Авторы проекта подчеркивают, что публикация базы необходима, чтобы задокументировать всех лиц, причастных к обеспечению работы этого военного предприятия.

Именно этот завод производит ударные БПЛА типа "Шахед", которыми российская армия регулярно атакует украинские города и объекты гражданской инфраструктуры.

База данных сотрудников "Алабуги" доступна по ссылке.

"Алабуга"

"Алабуга" - крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Во время полномасштабной войны она превратилась в основной центр сборки российских ударных дронов "Шахед".

К слову, только недавно OSINT-исследователи заметили, что Россия активно расширяет главный завод по производству "Шахедов" в "Алабуге".

В частности, на спутниковых снимках зафиксировали строительство новых производственных цехов.

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