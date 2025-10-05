Мережу сколихнуло відео про "мобілізацію кота": у ТЦК вирішили відповісти

У мережі поширилось відео, де чоловіки у військовій формі викрадають кота. Користувачі відразу звинуватили у цих діях ТЦК.

Що передувало

Днями у соцмережах поширилось відео на якому двоє чоловіків у військові формі зупиняються на одній з вулиці. На кадрах видно, що один з них підходить до кота, який в той час гуляв вулицею, та забирає до авто. Після цього молодики їдуть з місця події.

Це відео відразу викликало низку коментарів. Зокрема серед них були і такі, що нібито ТЦК "мобілізувало" кота.

Що кажуть у ТЦК

У відомстві вважають, що те, що у викраденні кота одразу звинуватили територіальні центри комплектування свідчить про серйозну світоглядну ваду суспільства і є результатом дії ворожої пропаганди.

"Це значить, що ворожій пропаганді вдалося головне - осквернити серцевину нашого опору росіянам, спаплюжити тих, хто комплектує наше військо і забезпечує стримування окупаційного наступу. І це найгірше, що взагалі могло статися", - йдеться в заяві.

У ТЦК зауважили, що після оголошення мобілізації кремлівська медіа‑машина почала дискредитувати відомство. Ворог "ввімкнувся на повну" і навмисно формує негативний наратив проти тих, хто забезпечує оборону країни.

Автори публікації підкреслюють, що зовнішній вигляд людей на відео з котом не відповідає формі ТЦК.

"Як одягнуті військові на відео з котом? Яка на них форма? Обоє у бойових сорочках. А яка форма у ТЦК? Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо! Статутом ТЦК така форма, як бойова сорочка, просто не передбачена", - зазначили вони.

У зверненні також наголошується, що неприязнь до ТЦК - це виключно ворожий наратив, який роз’єднує суспільство і підриває довіру до тих, хто "формує наше військо» та «започатковує опір і боротьбу із ворогом".

"То, що ж з нами сталося, українці? Хто і коли збив нас з пантелику? Хто роз'єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто забезпечує захист нашої країни? Ворог", - пишуть в ТЦК.