Сеть всколыхнуло видео о "мобилизации кота": в ТЦК решили ответить

В сети распространилось видео, где мужчины в военной форме похищают кота. Пользователи сразу обвинили в этих действиях ТЦК.

Что предшествовало

На днях в соцсетях распространилось видео на котором двое мужчин в военной форме останавливаются на одной из улиц. На кадрах видно, что один из них подходит к коту, который в то время гулял по улице, и забирает в авто. После этого молодые люди уезжают с места происшествия.

Это видео сразу вызвало ряд комментариев. В частности среди них были и такие, что якобы ТЦК "мобилизовало" кота.

Что говорят в ТЦК

В ведомстве считают, что то, что в похищении кота сразу обвинили территориальные центры комплектования свидетельствует о серьезном мировоззренческом недостатке общества и является результатом действия враждебной пропаганды.

"Это значит, что вражеской пропаганде удалось главное - осквернить сердцевину нашего сопротивления россиянам, опорочить тех, кто комплектует наше войско и обеспечивает сдерживание оккупационного наступления. И это худшее, что вообще могло произойти", - говорится в заявлении.

В ТЦК отметили, что после объявления мобилизации кремлевская медиа-машина начала дискредитировать ведомство. Враг "включился на полную" и намеренно формирует негативный нарратив против тех, кто обеспечивает оборону страны.

Авторы публикации подчеркивают, что внешний вид людей на видео с котом не соответствует форме ТЦК.

"Как одеты военные на видео с котом? Какая на них форма? Оба в боевых рубашках. А какая форма у ТЦК? Кто-то хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно! Уставом ТЦК такая форма, как боевая рубашка, просто не предусмотрена", - отметили они.

В обращении также отмечается, что неприязнь к ТЦК - это исключительно враждебный нарратив, который разъединяет общество и подрывает доверие к тем, кто "формирует наше войско" и "начинает сопротивление и борьбу с врагом".

"Так, что же с нами произошло, украинцы? Кто и когда сбил нас с толку? Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто обеспечивает защиту нашей страны? Враг", - пишут в ТЦК.