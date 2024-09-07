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У мережі заявили, що робітник ТЦК "накинувся" на жінку в Одесі: військові зробили заяву

Одеса, Субота 07 вересня 2024 13:47
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У мережі заявили, що робітник ТЦК "накинувся" на жінку в Одесі: військові зробили заяву Фото: в Одесі чреговий скандал за участі ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі заявили, що нібито співробітник ТЦК в Одесі "накинувся" на жінку. У військкоматі заперечують цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП у Facebook.

У мережі показали кадри, де нібито співробітник ТЦК "накинувся" на жінку. У соцмережах зазначали, що нібито жінка принесла їжу хворому чоловікові, якого забрали до ТЦК.

Реакція ТЦК

В Одеському обласному ТЦК та СП зазначили, що біля будівлі збірного пункту міста громадянка нібито намагалася перешкодити роботі військкомату.

"Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Військовослужбовці ТЦК викликали наряд патрульної поліції. Жінка почала поводитися ще агресивніше і напала на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту.

"Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах", - зазначили у ТЦК.

Військові нагадали, що під час воєнного стану перешкоджання законній діяльності ЗСУ може кваліфікуватися за статтею 141-1 ККУ. Крім того, напад на службовий транспорт може бути розцінений як посягання на майно ЗСУ.

Інші скандали за участі ТЦК

Нагадаємо, нещодавно в Одесі спалахнув скандал через нібито неправомірні дії співробітників ТЦК. У мережі заявили, що представники ТЦК та поліції силою затримали чоловіка. Проте у військкоматі наголошують, що чоловік поводився агресивно.

Також нещодавно невідомі заїхали на території ТЦК в Одесі та намагалися "викрасти" військовозобов’язаного.

Крім того, в Одесі чоловік погрожував військовим ТЦК, коли у ньому перевіряли військово-облікові дані.

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