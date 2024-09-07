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В сети заявили, что работник ТЦК "набросился" на женщину в Одессе: военные сделали заявление

Одесса, Суббота 07 сентября 2024 13:47
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В сети заявили, что работник ТЦК "набросился" на женщину в Одессе: военные сделали заявление Фото: в Одессе очередной скандал с участием ТЦК (facebook com CherkasyTCK)
Автор: Наталья Юрченко

В сети заявили, что якобы сотрудник ТЦК в Одессе "набросился" на женщину. В военкомате отрицают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

В сети показали кадры, где якобы сотрудник ТЦК "набросился" на женщину. В соцсетях отмечалось, что якобы женщина принесла пищу больному мужчине, которого забрали в ТЦК.

Реакция ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП отметили, что возле здания сборного пункта города гражданка якобы пыталась препятствовать работе военкомата.

"Она сознательно заблокировала ворота сборного пункта, препятствуя въезду и выезду служебного транспорта, а также симулировала физический недуг, никак не реагируя на замечания военнослужащих роты охраны ТЦК", - говорится в сообщении.

Военнослужащие ТЦК вызвали наряд патрульной полиции. Женщина начала вести себя еще более агрессивно и напала на выезжающее с территории сборного пункта транспортное средство.

"Водитель транспортного средства, защищая служебное имущество, пытался помешать противоправным действиям гражданки. Этот момент и попал на видео, искаженное и представленное в анонимных (сомнительных) телеграм-каналах", - отметили в ТЦК.

Военные напомнили, что во время военного положения препятствование законной деятельности ВСУ может квалифицироваться по статье 141-1 УКУ. Кроме того, нападение на служебный транспорт может быть расценено как посягательство на имущество ВСУ.

Другие скандалы с участием ТЦК

Напомним, недавно в Одессе разразился скандал из-за якобы неправомерных действий сотрудников ТЦК. В сети заявили, что представители ТЦК и полиции силой задержали мужчину. Однако в военкомате отмечают, что мужчина вел себя агрессивно.

Также недавно неизвестные заехали на территории ТЦК в Одессе и пытались "украсть" военнообязанного.

Кроме того, в Одессе мужчина угрожал военным ТЦК, когда в нем проверяли военно-учетные данные.

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