У мережі заявили про нібито вибух на ТЕЦ у Києві. КМДА спростовує

Нагадаємо, в ніч на 22 червня російські окупанти обстріляли два енергооб'єкти у Запорізькій та Львівській областях. Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Через серйозні пошкодження енергетичних об'єктів внаслідок атак Росії в Україні запроваджуються стабілізаційні відключення світла.

Так, сьогодні після нічної атаки "Укренерго" змінило період обмежень. Відключення почнуться на дві години раніше - о 14:00.

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