RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В сети заявили о якобы взрыве на ТЭЦ в Киеве. КГГА опровергает

Фото: КГГА опровергла информацию о взрыве на Киевской ТЭЦ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В сети сообщалось, что якобы 22 июня на ТЭЦ в Киеве произошел взрыв. Столичные власти опровергают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

"Информация о якобы взрыве энергообъекте не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

КГГА отмечает, что все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке.

Также власти столицы напомнили о запрете распространять в сети фото и видео инфраструктурных объектов.

"Информация о распространении таких будет передана в Службу безопасности Украины. Настоятельно просим медиа проверять информацию перед тем, как распространять сомнительные сообщения на миллионную аудиторию, создавая колоссальный риск для работы станций и их персонала", - заявили в КГГА.

 

Напомним, в ночь на 22 июня российские оккупанты обстреляли два энергообъекта в Запорожской и Львовской областях. Детальнее о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Из-за серьезных повреждений энергетических объектов в результате атак России в Украине вводятся стабилизационные отключения света.

Так, сегодня после ночной атаки "Укрэнерго" изменило период ограничений. Отключения начнутся на два часа раньше - в 14:00.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевТЭЦВзрыв