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У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley

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Неділя 05 березня 2023 16:07
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley Ілюстративне фото: у мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У мережі з'явились відеозаписи з тренувань українських військових на американських бойових машинах піхоти Bradley.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, що поширюються у Twitter.

Достеменно невідомо, де проходили тренування українських бійців. Але, швидше за все, вони мали місце у Польщі або Німеччині.

До того ж, не зрозуміло, коли саме були зняті ці відео.

Нагадаємо, у середині лютого у Пентагоні повідомили, що перша група українських бійців пройшла навчання на базі США в Німеччині. Захисники проходили тренування, у тому числі, й на БМП Bradley.

РБК-Україна також розповідало, що Україна отримає від США унікальні М7 ​Bradley ​BFIST, що призначені для ведення далекобійного високоточного вогню.

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У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
У мережі з'явилось відео з навчань українських військових на БМП Bradley
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