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В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley

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Воскресенье 05 марта 2023 16:07
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley Иллюстративное фото: в сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети появились видеозаписи с тренировок украинских военных на американских боевых машинах пехоты Bradley.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которые распространяются в Twitter.

Доподлинно неизвестно, где проходили тренировки украинских бойцов. Но, скорее всего, они были в Польше или Германии.

К тому же непонятно, когда именно были сняты эти видео.

Напомним, в середине февраля в Пентагоне сообщили, что первая группа украинских бойцов прошла обучение на базе США в Германии. Защитники проходили тренировки, в том числе, и на БМП Bradley.

РБК-Украина также рассказывало, что Украина получит от США уникальные М7 Bradley BFIST, предназначенные для ведения дальнобойного высокоточного огня.

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В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
В сети появилось видео с учений украинских военных на БМП Bradley
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