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Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST: чим вони особливі

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 21:07
Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST: чим вони особливі Фото: Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST (defense.gov)
Автор: Наталія Кава

Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму в 460 мільйонів доларів. Він містить унікальні М7 ​Bradley ​BFIST, які призначені для ведення далекобійного високоточного вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

Відзначимо, що офіційно - повний пакет допомоги США для України не розкрито. Однак за даними ЗМІ, цього разу Україні передадуть боєприпас, радари повітряного огляду та ПТРК Javelin.

Зокрема, мова йде про чотири ​Bradley, яка має окремий індекс М7 та скорочену назву BFIST. Дана комплектація відрізняє Bradley тим, що вони по суті не бойові машини піхоти, а машини наведення високоточного озброєння та розвідки.

Окрім цього, дана комплектація є досить рідкою навіть для армії США. За даними відкритих джерел, їх всього було випущено лише 55 одиниць.

Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST: чим вони особливіФото: Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST (defense.gov)

Машину було створено на базі M2A2 Bradley ODS у 90-х роках. Вона має цілий ряд особливостей. Відомо, що у ній немає ПТРК TOW, але замість цього встановлено лазерний дальномір-підсвітлювач та систему виявлення цілей. Це дозволяє працювати на відстані у 20 кілометрів. Однак це заявлена дальність, але на місцевості пряма видимість частіше буває меншою.

Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST: чим вони особливі

Фото: Україна отримає від США М7 ​Bradley ​BFIST (defense.gov)

М7 Bradley BFIST оснащено системою позиціювання на основі супутникової навігації та інерціальної системи. На додачу вона має лазерний далекомір і це дозволяє максимально точно визначити координаті цілі, а потім і передавати їх для ураження артилерією. Також дана машина може підсвічувати цілі для ударів боєприпасами з лазерною системою наведення.

З цього слідує, що головна задача М7 Bradley BFIST - це наведення артилерії безпосередньо у бойових порядках, а не транспортування бійців.

Зазначимо, у рамках візиту до Києва президент США Джо Байден анонсував новий пакет на 2,5 млрд доларів, до якого увійдуть боєприпаси для HIMARS, гаубиці, протитанкові засоби Javelin та інша військова допомога.

Нагадаємо, попередній американський військовий пакет на 2,2 млрд доларів для України включав боєприпаси для ствольної та реактивної артилерії, зенітки, засоби ППО Hawk та інші засоби.

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