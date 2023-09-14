У мережі з'явилися супутникові знімки наслідків удару по Євпаторії

Видання опублікувало супутникові знімки з високою роздільною здатністю. Зазначається, що їх зробили сьогодні вранці.

Так, знімки підтверджують завдання удару по російських позиціях систем ППО С-400 під Євпаторією в ніч на 14 вересня.

Удар по Євпаторії

Сьогодні вночі в Євпаторії пролунали вибухи. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що військова контррозвідка спецслужби та ВМС України провели унікальну спецоперацію.

Наші бійці за допомогою дронів та ракет знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Пізніше у ЗСУ підтвердили завдання удару, але втрати росіян не розкрили.

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