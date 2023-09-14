В сети появились спутниковые снимки последствий удара по Евпатории

Издание опубликовало спутниковые снимки с высоким разрешением. Отмечается, что они были сделаны сегодня утром.

Так, снимки подтверждают нанесение удара по российским позициям систем ПВО С-400 под Евпаторией в ночь на 14 сентября.

Удар по Евпатории

Сегодня ночью в Евпатории раздались взрывы. Источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что военная контрразведка спецслужбы и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию.

Наши бойцы с помощью дронов и ракет уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов вблизи Евпатории.

Позже в ВСУ подтвердили нанесение удара, но потери россиян не раскрыли.

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