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У мережі з'явилися фото і відео дрона, що впав у Тульській області РФ

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Неділя 19 березня 2023 21:27
У мережі з'явилися фото і відео дрона, що впав у Тульській області РФ Ілюстративне фото: у Тульській області РФ 19 березня зафіксували падіння непізнаного дрону (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У мережі оприлюднили кадри непізнаного дрону, який упав у Тульській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал SHOT.

"Перші кадри з місця падіння невідомого безпілотника під Тулою. Судячи з мітки фахівців на фото, ймовірна дальність його польоту - 600 км", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що співробітники екстрених служб з'ясовують, кому належить безпілотник.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про падіння дрону у Тульській області Росії. Безпілотник виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. Кому він належить – невідомо.

Крім того, сьогодні у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

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