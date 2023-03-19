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В сети появились фото и видео дрона, упавшего в Тульской области РФ

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Воскресенье 19 марта 2023 21:27
В сети появились фото и видео дрона, упавшего в Тульской области РФ Иллюстративное фото: в Тульской области РФ 19 марта зафиксировали падение неопознанного дрона (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В сети обнародовали кадры неопознанного дрона, который упал в Тульской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

"Первые кадры с места падения неизвестного беспилотника под Тулой. Судя по метке специалистов на фото, предположительная дальность его полета — 600 км", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что сотрудники экстренных служб выясняют, кому принадлежит беспилотник.

Напомним, сегодня стало известно о падении дрона в Тульской области России. Беспилотник выявили между населенными пунктами Петровское и Маловель. Кому он принадлежит - неизвестно.

Кроме того, сегодня в Курской области прозвучали взрывы. Власти региона пожаловались на "обстрел" нескольких приграничных населенных пунктов.

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