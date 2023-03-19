ua ru
Нд, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Тульській області РФ впав невідомий дрон

Новость на русском →
Росія, Неділя 19 березня 2023 15:54
У Тульській області РФ впав невідомий дрон Фото: у Тульській області РФ 19 березня зафіксували падіння невідомого дрона (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 19 березня, стало відомо про нібито падіння дрона у Тульській області Росії. Його знайшли між двома селами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

"Безпілотник без розпізнавальних знаків упав у Тульській області, в Одоєвському районі", - йдеться у повідомленні.

За даними Baza, розміри безпілотника становлять 290 на 120 сантиметрів. Його належність встановлюється.

Дрон нібито виявили між населеними пунктами Петрівське та Маловель. На місце виїхали оперативні служби.

Зазначимо, відстань від села Маловель Тульської області до Москви становить близько 258 км, а від села Петрівське - 259 км.

Як повідомлялося, у неділю, 19 березня, у Курській області пролунали вибухи. Влада регіону поскаржилася на "обстріл" кількох прикордонних населених пунктів.

Нагадаємо, раніше в Білгородській області (Російська Федерація) сталося знеструмлення частини регіону через пошкодження високовольтних проводів нібито через падіння безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація дрони
NEWS
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
За добу ЗСУ знищили понад 710 росіян, 21 танк та 23 ББМ
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати