В мережі з'явились супутникові фото порту Бердянська після обстрілів

"Збитки від недавнього удару по порту окупованого Росією Бердянська видно на нових супутникових знімках. Це місце знаходиться понад 90 кілометрів від лінії фронту в Україні", - повідомив Афрік.

Damage from a recent strike on the port of Russian-occupied Berdyansk is visible in new satellite imagery.



This site is more than 90 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/12ag8QdGUM