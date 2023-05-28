ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську: не менше п'яти "прильотів"

Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п'ять "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бердянської міської військової адміністрації в Telegram .

"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.

При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.

Бердянськ

27 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення РФ війська країни-агресора увійшли до Бердянська. Після цього жителі міста вийшли на протест проти російської окупації.

У Бердянську російська окупаційна адміністрація створила фейкову "нову владу" з двірників і вантажників. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в місті не перейшов на бік окупантів.

Російські загарбники використовують місто як військову базу, при цьому через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.

Вибухи у Бердянську

Вдень 27 травня в мережі з'явилася інформація про потужний "приліт" у Бердянську. Пізніше її підтвердили у міській військовій адміністрації.

Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після вибухів у Бердянську велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати.