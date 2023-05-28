ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Бердянську: не менше п'яти "прильотів"
Українські військові завдали ударів по позиціях російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську. Зафіксовано щонайменше п'ять "прильотів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бердянської міської військової адміністрації в Telegram.
"Ще мінімум 5 влучань від ЗСУ по росіянських позиціях у Бердянській громаді! Російське ППО вчергове показало свою неефективність", - йдеться у повідомленні.
При цьому офіційна влада міста закликала дочекатися подробиць та офіційного підтвердження від Генштабу.
Бердянськ
27 лютого 2022 року на початку повномасштабного вторгнення РФ війська країни-агресора увійшли до Бердянська. Після цього жителі міста вийшли на протест проти російської окупації.
У Бердянську російська окупаційна адміністрація створила фейкову "нову владу" з двірників і вантажників. Жоден керівник бюджетної установи чи комунального підприємства в місті не перейшов на бік окупантів.
Російські загарбники використовують місто як військову базу, при цьому через порт Бердянська вивозять крадене українське зерно.
Вибухи у Бердянську
Вдень 27 травня в мережі з'явилася інформація про потужний "приліт" у Бердянську. Пізніше її підтвердили у міській військовій адміністрації.
Пізніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що після вибухів у Бердянську велика кількість російських солдатів вже не зможе воювати.
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