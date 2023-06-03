В сети появились спутниковые фото порта Бердянска после обстрелов

В сети появились спутниковые фото Бердянского порта после обстрелов. На фото видно какие разрушения получили портовые сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка.

"Ущерб от недавнего удара по порту оккупированного Россией Бердянска виден на новых спутниковых снимках. Это место находится более 90 километров от линии фронта в Украине", - сообщил Африк.

Дом от недавнего удара на порту российского-закупированного Бердианского находится в новом художественном изображении.



Этот сайт является более 90 kilometrs из frente line в Ukraine. pic.twitter.com/12ag8QdGUM — Brady Africk (@bradyafr) Июнь 3, 2023

Ситуация в городе

Почти с начала полномасштабного вторжения российских военных на территорию Украины, РФ оккупировала Бердянск.

В настоящее время россияне используют город как военную базу, а через порт Бердянска вывозят украденное украинское зерно.

Взрывы в Бердянске

В оккупированном городе часто случаются взрывы – прилетает по позициям и базам оккупантов. Так, 28 мая украинские военные нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе.

Заметим, что сегодня местные жители сообщили, что в городе было слышно более десяти взрывов. А в результате работы ПВО обломки ракет повредили дома и автомобиль.

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