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В сети появились спутниковые фото порта Бердянска после обстрелов

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Бердянск, Суббота 03 июня 2023 21:48
В сети появились спутниковые фото порта Бердянска после обстрелов Фото: порт Бердянская (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В сети появились спутниковые фото Бердянского порта после обстрелов. На фото видно какие разрушения получили портовые сооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка.

"Ущерб от недавнего удара по порту оккупированного Россией Бердянска виден на новых спутниковых снимках. Это место находится более 90 километров от линии фронта в Украине", - сообщил Африк.

Ситуация в городе

Почти с начала полномасштабного вторжения российских военных на территорию Украины, РФ оккупировала Бердянск.

В настоящее время россияне используют город как военную базу, а через порт Бердянска вывозят украденное украинское зерно.

Взрывы в Бердянске

В оккупированном городе часто случаются взрывы – прилетает по позициям и базам оккупантов. Так, 28 мая украинские военные нанесли пять ударов по враждебным позициям в городе.

Заметим, что сегодня местные жители сообщили, что в городе было слышно более десяти взрывов. А в результате работы ПВО обломки ракет повредили дома и автомобиль.

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