У мережі виявили приватні дані топпосадовців адміністрації Трампа, - Spiegel

У відкритому доступі виявили особисті дані топпосадовців адміністрації президента США Дональда Трампа. Серед них радник президента з нацбезпеки Майк Волц, голова Пентагону Піт Гегсет та директорка національної розвідки Тулсі Габбард.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Журналісти Spiegel змогли знайти у відкритих джерелах в інтернеті номери мобільних телефонів, адреси електронної пошти та навіть деякі паролі вищих чиновників США. Для цього журналісти використовували комерційні пошукові системи, а також зламані дані клієнтів, які були опубліковані в інтернеті.
Більшість цих номерів і адрес електронної пошти все ще використовуються, а деякі з них пов'язані з профілями в соціальних мережах Instagram і LinkedIn. Вони використовувалися для створення облікових записів і профілів Dropbox. Існують також профілі WhatsApp для відповідних номерів телефонів і навіть облікові записи Signal у деяких випадках.
Дані міністра оборони США Піта Гегсета знайшли через комерційного постачальника контактної інформації, якого зазвичай використовують компанії для продажів, маркетингу та рекрутингу. Цьому сервісу надали посилання на профіль Гегсета в LinkedIn, після чого той у відповідь надіслав Gmail-адресу, мобільний номер та інші дані.
Видання з'ясувало, що електронна пошта була активна ще кілька днів тому, але її назва та часом навіть пароль фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках. Номер телефону Гегсета був прив’язаний до облікового запису в WhatsApp, який, ймовірно, видалив недавно.
Номер телефону та електронну адресу Майка Волца також вдалося знайти через той самий сервіс. У мережі журналісти також знайшли кілька паролів, прив’язаних до його електронної пошти, та профілі у Microsoft Teams, LinkedIn, WhatsApp і Signal.
Директорка Національної розвідки Габбард, імовірно, заблокувала свої дані в комерційних пошукових системах контактів. Проте її електронну пошту можна було знайти на WikiLeaks і Reddit.
Spiegel також встановило, що приватні та публічно доступні номери телефонів Габбард і Волца пов'язані з їхніми акаунтами в Signal.
Видання не виключає, що ворожа розвідка могла б використати дані американських посадовців нацбезпеки з відкритого доступу, зламавши їхні пристрої та встановивши шпигунське програмне забезпечення.
Нагадаємо, днями у мережі спалахнув скандал за участі радника з питань національної безпеки Майка Волца. Він випадково додав у секретний час в Signal головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга.
Учасниками чату були топпосадовці США і там, ймовірно, обговорювалися плани ударів по єменських хуситах. Волц заперечив, що навмисно додав журналіста. Щобільше, він заявив, що у нього не було номера Голдберга. Радник з питань національної безпеки накинувся з образами Голдберга, але все ж взяв на себе відповідальність.
Президент США Дональд Трамп став на захист Волца, сказавши, що той "засвоїв урок". Але Politico вказує, що Трамп розлютився, що у Волца був номер головного редактора The Atlantic. Це видання опозиційне до президента США.
Детальніше про скандал з витоком даних в Signal - у матеріалі РБК-Україна.
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